Путин пошутил про выборы президента Румынии

Президент России Владимир Путин шуточно прокомментировал ситуацию с выборами президента Румынии, где во второй тур вышел считающийся пророссийским кандидат. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса», — пошутил Путин на встрече с молодыми учеными.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Румынии должен пройти второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство.

Однако глава ЦИК Румынии Тони Греблэ заявил, что первый тур президентских выборов в стране может быть повторно проведен 15 декабря, если Конституционный суд отменит результаты прошедшего голосования.

Ранее «пророссийский кандидат» в президенты Румынии ответил на обвинения в связях с Москвой.