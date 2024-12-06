Лукашенко спрогнозировал товарооборот РФ и Белоруссии в 2024 году

Товарооборот Белоруссии и России в 2024 году может достигнуть $60 млрд. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, передает РИА Новости.

Он отметил, что товарооборот между Минском и Москвой «поступательно увеличивается».

«В прошлом году он достиг $55 млрд, а в этом, при условии сохранения текущих темпов роста, мы выйдем примерно на $60 млрд», — сказал он.

Лукашенко считает, что необходимо задать себе вопрос, все ли государства сделали так, чтобы этот прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия стали сильнее, несмотря на внешнее давление.

Он также добавил, что планы России и Белоруссии подписать договор о безопасности «возбудили» западные страны.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

Ранее Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу.