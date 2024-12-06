Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко спрогнозировал товарооборот РФ и Белоруссии в 2024 году

Лукашенко: товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть $60 млрд

close
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Товарооборот Белоруссии и России в 2024 году может достигнуть $60 млрд. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, передает РИА Новости.

Он отметил, что товарооборот между Минском и Москвой «поступательно увеличивается».

«В прошлом году он достиг $55 млрд, а в этом, при условии сохранения текущих темпов роста, мы выйдем примерно на $60 млрд», — сказал он.

Лукашенко считает, что необходимо задать себе вопрос, все ли государства сделали так, чтобы этот прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия стали сильнее, несмотря на внешнее давление.

Он также добавил, что планы России и Белоруссии подписать договор о безопасности «возбудили» западные страны.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

Ранее Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами