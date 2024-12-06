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Договор о гарантиях безопасности в рамках СГ подпишут 6 декабря

Путин: договор о гарантиях безопасности в рамках СГ будет подписан 6 декабря

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства будет подписан лидерами в Минске в пятницу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — сказал он.

Путин подчеркнул, что договор определяет взаимные союзнические обязательства между двумя государствами. Речь идет в том числе об использовании российского ядерного оружия.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что планы России и Белоруссии подписать договор о безопасности «возбудили» западные страны.

Лукашенко и Путин вместе проведут Высший госсовет Союзного государства, где они должны обсудить важные разноплановые вопросы — от обороны до тарифов на связь. Кроме того, сегодня запланировано подписание совместных документов. После основной программы Путин и Лукашенко планируют провести отдельную встречу.

Ранее Путин одобрил проект договора между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности.

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