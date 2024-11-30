Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская журналистка оценила уровень поддержки Зеленского среди граждан

Журналистка Панченко: Зеленского поддерживают лишь 16% вооруженных украинцев

close
Johanna Geron/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского поддерживают лишь 16% украинцев, которые носят оружие. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

Так она прокомментировала материал британской газеты The Times, которая со ссылкой на результаты опроса писала, что если бы сейчас на Украине прошли президентские выборы, то украинского лидера поддержали бы лишь 16% граждан.

«Я говорю об этом уже несколько месяцев. И эти 16% вооружены», — написала Панченко.

30 ноября газета The Times писала, что популярность Зеленского среди украинцев неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше. В статье говорится, что почти три года спустя, как украинская оборона на передовой находится под угрозой уничтожения, популярность Зеленского тает, и очень немногие граждане видят его следующим президентом. Газета со ссылкой на соцопрос отмечает, что только 16% украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60% хотят, чтобы он вообще не участвовал в выборах.

По данным газеты, несмотря на то, что Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, коррупционные скандалы и усталость украинского народа от российско-украинского конфликта серьезно сказались на его репутации.

До этого британский журнал The Economist написал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис Зеленского отрицает, что готовится к предстоящей избирательной кампании, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что она состоится».

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами