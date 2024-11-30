Президента Украины Владимира Зеленского поддерживают лишь 16% украинцев, которые носят оружие. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

Так она прокомментировала материал британской газеты The Times, которая со ссылкой на результаты опроса писала, что если бы сейчас на Украине прошли президентские выборы, то украинского лидера поддержали бы лишь 16% граждан.

«Я говорю об этом уже несколько месяцев. И эти 16% вооружены», — написала Панченко.

30 ноября газета The Times писала, что популярность Зеленского среди украинцев неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше. В статье говорится, что почти три года спустя, как украинская оборона на передовой находится под угрозой уничтожения, популярность Зеленского тает, и очень немногие граждане видят его следующим президентом. Газета со ссылкой на соцопрос отмечает, что только 16% украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60% хотят, чтобы он вообще не участвовал в выборах.

По данным газеты, несмотря на то, что Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, коррупционные скандалы и усталость украинского народа от российско-украинского конфликта серьезно сказались на его репутации.

До этого британский журнал The Economist написал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис Зеленского отрицает, что готовится к предстоящей избирательной кампании, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что она состоится».

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.