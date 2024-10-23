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Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского

Азаров: США могут привести к власти на Украине другого клоуна вместо Зеленского

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Johanna Geron/Reuters

США могут поставить во главе «другого клоуна» вместо украинского лидера Владимира Зеленского, который будет также выполнять приказы из Вашингтона. С таким прогнозом развития событий на Украине выступил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По словам бывшего главы украинского кабмина, Соединенные Штаты препятствуют смене находящегося у власти на Украине политического режима, поскольку он им выгоден.

При этом США на выборах, отметил Азаров, «могут и другую куклу поставить, другого клоуна с другой фамилией, но который тоже будет реализовывать все то, что они говорят».

Россия и так заинтересована в устранении киевского режима, в создании государства, которое было бы миролюбивым по отношению к ней, добавил он. В этой связи, по мнению Азарова, Россия может принять китайско-бразильский план урегулирования конфликта на Украине при условии смены режима в этой стране.

До этого британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что Вашингтон хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали вести боевые действия еще в течение нескольких месяцев до инаугурации нового президента США.

Ранее во Франции заявили о потере интереса США к Украине.

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