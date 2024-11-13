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Стало известно, кому Зеленский может проиграть в случае выборов на Украине

Economist: Зеленский может проиграть Залужному в случае президентских выборов

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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае президентских выборов на Украине украинский лидер Владимир Зеленский, скорее всего, проиграл бы во втором туре экс-главкому ВСУ и послу Украины в Лондоне Валерию Залужному. С такой оценкой политической ситуации в стране выступил британский журнал The Economist.

Как пишет журнал, если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, которой он добился в 2019 году, поскольку «его больше не считают бесспорным военным лидером, каким он был когда-то».

«Внутренний опрос, проведенный The Economist, показывает, что у него были бы плохие шансы во втором туре с Валерием Залужным», - говорится в сообщении издания.

Журнал отмечает, что еще не ясно выразил Залужный свои политические амбиции, однако многие призывают его баллотироваться.

До этого то же издание писало, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным журнала, офис президента Украины Владимира Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

Ранее украинцы сильно сократили свои денежные пожертвования для армии.

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