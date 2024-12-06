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Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение о ВТС с РФ

Парламент Южной Осетии ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с РФ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Парламент Южной Осетии ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Южная Осетия.

Этот подписанный в августе 2023 года договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.

Этим документом устанавливается порядок поставок продукции военного назначения. Каждая из сторон осуществляет поставку продукции военного назначения другой стране с такими же характеристиками и в той же комплектации, как для собственных вооруженных сил.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о ВТС с Южной Осетией.

В 2010 году на территории Республики Южная Осетия ВС РФ и Южной Осетии создали «объединенную российскую военную базу». Согласно условиям соглашения о создании этой базе в случае вооруженного нападения на какую-либо из сторон воинские формирования объединенной российской военной базы используются по решению российской стороны в соответствии с нормами международного права и взаимными обязательствами Сторон.

Ранее Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с еще одной африканской страной.

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