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Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с еще одной африканской страной

Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Сан-Томе и Принсипи

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве. Документ размещен на портале опубликованных правовых актов.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве...» — говорится в подписанном президентом законе.

В нем также отмечается, что соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 24 апреля этого года.

В ноябре 2023 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, одобряющее проекты соглашений о сотрудничестве России в военной сфере с Сан-Томе и Принсипи, а также с Сенегалом.

Соглашение между странами должно обеспечить правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества.

Сан-Томе и Принсипи — африканское государство, расположенное на островах. Его площадь в 2,5 раза меньше Москвы. Там проживают 232 тысячи человек.

В конце октября делегации России и ЮАР в Москве подписали договор о наращивании двустороннего военного сотрудничества.

Ранее в ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией.

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