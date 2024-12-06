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«Может только прилететь»: Песков пошутил о приезде Такера Карлсона в Россию

Песков: Такера Карлсона не будет на большой пресс-конференции Путина

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Алексей Никольский/РИА Новости

Журналист Такер Карлсон не примет участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря в совмещенном формате с прямой линией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не приедет. Карлсон может только прилететь», — пошутил Песков в ответ на вопрос о визите журналиста в Россию.

Незадолго до этого Песков заявил в интервью телеканалу «Звезда», что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ближайшее время Кремль откроет сбор вопросов к прямой линии. По словам представителя Кремля, на большую пресс-конференцию российского лидера приглашены иностранные СМИ.

О допуске представителей СМИ из недружественных стран к пресс-конференции российского лидера Песков сообщал еще в ноябре. Пресс-секретарь президента отмечал, что Кремль с уважением относится к работающим в России сотрудникам средств массовой информации и всячески предпринимает попытки предоставить поддержку в сохранении информационного баланса.

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