Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о договоре о взаимных гарантиях безопасности РФ и Белоруссии

Песков: договор о взаимных гарантиях безопасности РФ и Белоруссии нужен обеим

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства будет заключен в интересах обеих стран.

«Это обоюдная абсолютно инициатива. Сама логика развития событий диктует необходимость такого документа», — подчеркнул он.

По словам Пескова, ускорение обсуждения вопросов безопасности связано с недружественным окружением РФ и Белоруссии.

4 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко указом одобрил проект договора Белоруссии и РФ о гарантиях безопасности.

В конце октября министр обороны России Андрей Белоусов сообщил об утверждении плана работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Белоусов отметил, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие.

Ранее вступил в силу договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами