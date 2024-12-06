Песков рассказал о договоре о взаимных гарантиях безопасности РФ и Белоруссии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства будет заключен в интересах обеих стран.

«Это обоюдная абсолютно инициатива. Сама логика развития событий диктует необходимость такого документа», — подчеркнул он.

По словам Пескова, ускорение обсуждения вопросов безопасности связано с недружественным окружением РФ и Белоруссии.

4 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко указом одобрил проект договора Белоруссии и РФ о гарантиях безопасности.

В конце октября министр обороны России Андрей Белоусов сообщил об утверждении плана работы по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Белоусов отметил, что если Белоруссия как участник Союзного государства подвергнется нападению, то Россия будет иметь право использовать ядерное оружие.

Ранее вступил в силу договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи.