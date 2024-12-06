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Хинштейн поблагодарил Путина за доверие

Хинштейн пообещал Путину приложить усилия, чтобы оправдать доверие

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Александр Хинштейн пообещал президенту Владимиру Путину приложить все усилия на посту временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, чтобы оправдать его доверие. Об этом он заявил во время встречи с президентом, передает ТАСС.

«Владимир Владимирович, я сделаю максимум возможного и приложу все усилия, на которые способен, для того, чтобы ваше доверие оправдать», — сказал он.

Хинштейн отметил, что понимает непростую ситуацию в Курской области, но необходимо сделать все для того, чтобы все жители региона «полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны».

5 декабря президент назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна врио главы Курской области.

Его предшественник Алексей Смирнов был назначен врио губернатора региона в мае этого года. Он вступил в должность после победы на выборах, прошедших в сентябре. В указе президента говорится, что Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Курской области могут пройти осенью 2025 года.

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