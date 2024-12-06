В Норвегии призвали помочь Украине «одержать победу» после выступления Лаврова на ОБСЕ

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде раскритиковал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ и призвал страны Запада обеспечить победу Украины в конфликте. Его заявление приводится на сайте правительства Норвегии.

По его словам, «никто никого не обманет», и Запад «прекрасно знает», что происходит. Он обвинил Россию в том, что она якобы не уважает целостность других государств.

«Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы – многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и принципы, которые мы все разделяем», — сказал Эспен Барт Эйде.

В ночь на 5 декабря глава российского дипведомства прибыл на Мальту, где принял участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации. СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря.

Ранее в США напомнили Блинкену об отсутствии контактов с Россией после критики Лаврова.