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В Норвегии призвали помочь Украине «одержать победу» после выступления Лаврова на ОБСЕ

Глава МИД Норвегии призвал обеспечить победу Украины после речи Лаврова на ОБСЕ

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Depositphotos

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде раскритиковал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ и призвал страны Запада обеспечить победу Украины в конфликте. Его заявление приводится на сайте правительства Норвегии.

По его словам, «никто никого не обманет», и Запад «прекрасно знает», что происходит. Он обвинил Россию в том, что она якобы не уважает целостность других государств.

«Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы – многие страны, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и принципы, которые мы все разделяем», — сказал Эспен Барт Эйде.

В ночь на 5 декабря глава российского дипведомства прибыл на Мальту, где принял участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации. СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря.

Ранее в США напомнили Блинкену об отсутствии контактов с Россией после критики Лаврова.

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