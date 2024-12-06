В США напомнили Блинкену об отсутствии контактов с Россией после критики Лаврова

Полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон раскритиковал заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который обвинил Россию в одностороннем подходе к концепции о неделимости безопасности в ответ на слова Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ. В беседе с YouTube-каналом Judging Freedom он напомнил Блинкену об отсутствии контактов Вашингтона с Москвой.

Уилкерсон заявил об отсутствии контактов Вашингтона с российским диппредставительством и бывшим послом Анатолием Антоновым, обвинив Блинкена в установлении антироссийского режима.

«Блинкен несет ответственность. Это бессовестно, что госсекретарь мог установить такой режим», — подчеркнул Уилкерсон.

Госсекретарь США раскритиковал слова Сергея Лаврова по поводу концепции о неделимости безопасности, заявив, что Россия односторонне трактует данный подход, а на Западе речь о безопасности Москвы никогда не шла из-за якобы ее «имперских амбиций».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону о неизвестном ранее разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном об Украине до начала конфликта. Лавров сообщил, что давно не видел госсекретаря США и что последняя их встреча состоялась на полях саммита «Большой двадцатки» в Италии в 2021 году.

Ранее Блинкен призвал Украину принять «сложные, но необходимые» решения по мобилизации.