Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно оставляет уничтоженных солдат на поле боя, чтобы не выплачивать и воровать денежную компенсацию. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

По его словам, останки бросают на поле боя, поскольку Киев хочет, «чтобы они оставались там». Таким образом коррумпированное командование ВСУ может продолжать присваивать компенсации и не выплачивать их семьям военных, утверждает журналист.

4 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО нужна уверенность в том, что на Украине осталось достаточно людей, которые могут быть мобилизованы для дальнейшего участия в конфликте.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос о мобилизации на Украине и призвал Киев принять «сложные, но необходимые решения» в этой сфере. По его словам, мобилизация для Украины очень важна, так как даже с необходимым финансированием и оружием на фронте должны быть люди.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие урегулированию конфликта на Украине.