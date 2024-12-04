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В Госдуме назвали главное препятствие урегулированию конфликта на Украине

Депутат Колесник назвал США и ЕС главной помехой урегулированию на Украине

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) являются главной помехой на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Главная помеха — это США и Европа, и послушные подкаблучники США и Европы. Вот это главная проблема. Вот они являются самыми главными тормозами на пути к окончанию военных действий», — сказал Колесник.

По словам парламентария, Вашингтону и Брюсселю выгодно, чтобы «два некогда братских народа уничтожали друг друга». Он напомнил, что американцы перенесли в США всю европейскую промышленность, и Европа «послушно выполняет их волю».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спонсоры украинской стороны начинают готовить себе путь к отступлению. Дипломат указала, что на данный момент Запад пытается создать философско-идеологическую базу для того, чтобы выйти сухими из воды и не дожидаться поражения Украины, что перекладывает на страну не только ответственность, но и вину.

Ранее в Госдуме раскрыли примерные потери Украины с начала СВО.

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