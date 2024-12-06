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Евродепутаты поинтересовались у Каллас последствиями выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Каллас попросили разъяснить последствия выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза, экс-премьера Эстонии Каю Каллас попросили разъяснить последствия выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на обращение группы членов Европарламента.

«Намерена ли Европейская комиссия поощрять все государства-члены к исполнению ордеров на арест, если представится такая возможность?» — поинтересовались евродепутаты.

Также в тексте парламентского запроса был поставлен следующий вопрос: собирается ли ЕК провести расследование в отношении любого государства-члена, которое отказывается исполнять такие ордеры, в связи с подрывом верховенства закона?

Парламентарии напомнили, что Евросоюз рассматривает МУС «как краеугольный камень в борьбе с безнаказанностью».

21 ноября стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

После этого президент Франции Эммануэль Макрон согласился не выполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на участие в переговорах о прекращении огня в Ливане.

Ранее в МУС обеспокоились ростом количества неисполненных ордеров на арест.

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