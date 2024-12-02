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В МУС обеспокоились ростом количества неисполненных ордеров на арест

Глава МУС Аканэ: рост количества выданных ордеров на арест вызывает беспокойство

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ICC-CPI

Рост количества выданных Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест, которые ожидают исполнения, вызывает беспокойство. Об этом заявила председатель МУС Томоко Аканэ на открытии 23-й сессии ассамблеи государств — участников Суда в Гааге, передает РИА Новости.

«Число ордеров на арест, ожидающих исполнения, продолжает расти. Это вызывает беспокойство. Некоторые государства-участники принимают на своей территории лиц, разыскиваемых судом», — заявила она.

В ходе выступления Аканэ призвала все государства-участники выполнять уставные обязательства в соответствии с Римским статутом. Она добавила, что публичные призывы к неуважению решений МУС может привести к ослаблению авторитета и легитимности суда.

21 ноября стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон согласился не выполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на участие в переговорах о прекращении огня в Ливане.

Ранее в Италии усомнились в праве МУС на арест Нетаньяху.

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