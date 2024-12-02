В МУС обеспокоились ростом количества неисполненных ордеров на арест

Рост количества выданных Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест, которые ожидают исполнения, вызывает беспокойство. Об этом заявила председатель МУС Томоко Аканэ на открытии 23-й сессии ассамблеи государств — участников Суда в Гааге, передает РИА Новости.

«Число ордеров на арест, ожидающих исполнения, продолжает расти. Это вызывает беспокойство. Некоторые государства-участники принимают на своей территории лиц, разыскиваемых судом», — заявила она.

В ходе выступления Аканэ призвала все государства-участники выполнять уставные обязательства в соответствии с Римским статутом. Она добавила, что публичные призывы к неуважению решений МУС может привести к ослаблению авторитета и легитимности суда.

21 ноября стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон согласился не выполнять ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на участие в переговорах о прекращении огня в Ливане.

Ранее в Италии усомнились в праве МУС на арест Нетаньяху.