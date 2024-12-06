Лавров рассказал, что готова сделать Россия для предотвращения поражения от Запада

Российская Федерация готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу нанести стране «стратегическое поражение». Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему («Орешник». — «Газета.Ru») в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — сказал министр.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил, что является крайней мерой обеспечения безопасности для РФ.