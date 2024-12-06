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Лавров заявил, что Западная Европа собирается подойти к границам России

Лавров: Западная Европа хочет подойти к российским границам через Украину

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Johanna Geron/Reuters

Государства Западной Европы намерены приблизиться к границам Российской Федерации, используя для этой цели Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Западная Европа хочет подойти к нашим границам через Украину», — отметил он.

Кроме того, Запад собирался разместить военно-морские базы Великобритании на Азовском море, а также «присматривался» к Крымскому полуострову, чтобы создать там базу Североатлантического альянса, добавил министр.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения Украине потерянных территорий — в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

31 августа Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием Североатлантического альянса, чтобы войска НАТО воевали вместо него. По словам Лаврова, Зеленский хотел бы сам «отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы».

Ранее Зеленского уличили в попытках сорвать переговоры Украины с Россией.

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