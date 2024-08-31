Президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием Североатлантического альянса, чтобы войска НАТО воевали вместо него. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мосты на Восток» на телеканале RT.

По словам Лаврова, Зеленский хотел бы сам «отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы».

31 августа исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евробюрократия уверенно толкает Европу к прямой военной агрессии против России.

23 августа норвежский профессор и политолог Гленн Дизен предупредил, что мир движется к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война против РФ, которую развязали США и их союзники по НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ранее Лавров оценил возможность решить силой палестинский конфликт.