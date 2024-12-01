Зеленского уличили в попытках сорвать переговоры Украины с Россией

Французский генерал Доминик Тренкан заявил, что словами о возможном отказе от территорий в обмен на вступление в НАТО Владимир Зеленский пытается сорвать потенциальные переговоры России и Украины. Его слова приводит Le Parisien.

«Когда вы заранее объявляете, чем должны завершиться переговоры, например, возвращением потерянных территорий, вы не сможете привлечь к этим переговорам господина Путина. Это совершенно нереалистично», — сказал он.

По его словам, конфликт продолжается именно из-за стремления Киева стать частью Североатлантического альянса. В связи с этим, указал военный, вовлечение НАТО в обсуждение только усугубляет ситуацию для российской стороны. Таким образом Зеленский стремится показать, что Владимир Путин якобы не заинтересован в переговорах.

Тренкан также оценил заявления Зеленского как «признание поражения и неспособность трезво оценить реальность и спроецировать ее на будущее».

До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Ранее французские депутаты попросили министра обороны отправить военных инструкторов на Украину.