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Лавров заявил о готовности России к любому развитию событий вокруг Украины

Лавров: Россия готова к любому развитию событий вокруг Украины

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация готова к любому развитию событий вокруг Украины. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В своем последнем заявлении президент РФ Владимир Путин дал ясно понять, что мы готовы к любому развитию событий», — сказал министр.

По словам дипломата, Москва предпочитает мирное урегулирование украинского конфликта, которое должно быть достигнуто путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности Российской Федерации, уважения живущих на территории Украины русских людей, их базовых прав, а также языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, которые приняла Верховная рада.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для переговоров между Москвой и Киевом пока нет.

В ноябре Лавров говорил, что украинский кризис пока очень далек от политико-дипломатического урегулирования.

Ранее генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией.

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