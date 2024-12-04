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Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

NYT: НАТО предложило Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

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Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте предложил Киеву отложить любые мирные переговоры с Россией, отметив, что Запад сначала должен отправить ВСУ оружие в целях усиления переговорных позиций Украины. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Новый высокопоставленный дипломат НАТО предложил во вторник Украине отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут направить достаточную военную помощь», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такой шаг Киеву предложили в целях усиления позиций Украины на будущих переговорах.

При этом, как отмечается, Рютте добавил, что Украина сама должна решить, когда она будет готова начать переговоры.

29 ноября Владимир Зеленский предложил завершить конфликт в стране без возвращения Украине потерянных территорий. Взамен он хочет, чтобы страну взяли в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев отказывается рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО. Страна не согласится «ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители», добавили дипломаты.

3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

Ранее стало известно, когда Запад может достичь согласия по вопросу Украины в НАТО.

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