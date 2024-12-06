Лавров назвал заявления об отсутствии у России красных линий ошибочными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает ошибочным представление западных стран о том, что у Москвы отсутствуют красные линии. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте.

«Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть «красные линии», да они их объявили, но эти «красные линии» снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — сказал Лавров, комментируя слова представителя стратегического командования минобороны США Томаса Бьюкенена, который допустил возможность обмена ограниченными ядерными ударами между странами.

В интервью Лавров в том числе ответил на вопросы: воюют ли США с РФ и как положить конец конфликту, какое послание российская сторона сделала Западу посредством демонстрации нового гиперзвукового оружия, ведется ли диалог между Москвой и Вашингтоном.

Карлсон прилетел в Москву 2 декабря, чтобы взять интервью у Лаврова. По его словам, разговор с российским министром получился «абсолютно захватывающим».

В ноябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что использование Украиной западных дальнобойных ракет переходит все возможные красные линии.

Ранее Карлсон упрекнул Байдена за решение по ударам ракетами вглубь России.