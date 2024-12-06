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В Пентагоне заявили об отсутствии контактов с командой Трампа по поводу передачи власти

Пентагон еще не контактировал с командой Трампа по вопросам передачи полномочий

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Depositphotos

Пентагон пока еще не контактировал с переходной командой избранного президента США Дональда Трампа по поводу передачи полномочий. Об этом сообщил пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Я бы сказал вам, что на данном этапе не было никаких контактов», — заявил он, отметив, что Пентагон ждет от команды Трампа дальнейших шагов по подписанию меморандума о взаимопонимании.

Он также подчеркнул, что в минобороны «готовы поддержать спокойную и упорядоченную передачу власти и обеспечить приходящую команду всей необходимой информацией в соответствии с документами и соглашениями, чтобы они были готовы выполнять свои функции и обязанности в первый же день».

В конце ноября сообщалось, что Трамп и уходящий президент США Джо Байден подписали меморандум, формализующий начало передачи власти.

Выборы президента Соединенных Штатов прошли 5 ноября. За пост боролись представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Изначально от демократов на пост повторно выдвигался Байден, но затем он вышел из президентской гонки. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в США рассказали об оскорблениях и рукоприкладстве в команде Трампа.

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Выборы в США - 2024
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