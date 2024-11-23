В США сообщили об оскорблениях и рукоприкладстве в команде Трампа

Разногласия в команде избранного президента США Дональда Трампа становятся причиной оскорблений и рукоприкладства. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Команда (Трампа. — «Газета.Ru») вернулась к образцам его первого срока в должности — с крикливыми перебранками, изгнаниями со встреч и оскорблениями, и все это между публичными празднованиями и фотосессиями на ракете», — отмечает издание.

В качестве примера WP привела случай, когда адвокат и советник Трампа Борис Эпштейн прибыл на встречу в резиденцию избранного президента в Мар-а-Лаго (Флорида), но ему заблокировали путь. Сопредседатель переходного комитета Трампа Говард Лютник прилюдно заявил, что эта встреча не для Эпштейна.

«Эпштейн отказался сдвинуться с места. Используя предплечье, он оттолкнул Лютника с дороги», — говорится в публикации.

Кроме того, миллиардер Илон Маск, который возглавит министерство эффективности правительства США в администрации Трампа, в своей социальной сети X недавно вступил в напряженную дискуссию в Мар-а-Лаго с Эпштейном на виду у других, пишет газета со ссылкой на информированные источники.

Но в настоящее время мало признаков того, что Трамп считает конфликт проблемой, добавила WP.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее американцы оценили планы Трампа на предстоящий президентский срок.