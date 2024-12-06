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Пушков объяснил, зачем Карлсон взял интервью у Лаврова

Пушков: Карлсон в интервью с Лавровым хочет продемонстрировать позицию России

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым хочет показать жителям США позицию Москвы по вопросам внешней политики. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Карлсон хочет ознакомить американцев с позицией России по острейшим вопросам внешней политики. Ведь американцы даже не знают, что Байден (Джо, президент США. — «Газета.Ru») поставил их страну на грань войны с Россией», — отметил Пушков.

Сенатор напомнил слова Карлсона о том, что администрация Байдена усиливает угрозу ядерной войны с Россией. Кроме того, сенатор не исключил, что Карлсон согласовал свою поездку в Москву с командой избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года.

4 декабря Такер Карлсон опубликовал видео на фоне московского Кремля. Журналист заявил, что 2 декабря он прибыл в столицу России специально для беседы с Лавровым. Карлсон отметил, что интервью с российским министром получилось «абсолютно захватывающим».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что интервью главы МИД России Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону опубликуют в ночь на пятницу, 6 декабря.

Ранее политолог назвал Такера Карлсона неформальным посланником Трампа.

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