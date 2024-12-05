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Захарова сказала, когда выйдет интервью Лаврова Карлсону

Захарова: интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют в ночь на пятницу, 6 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Она отметила, что видео можно ждать в интернете «с сегодняшнего дня на завтрашний».

Такер Карлсон 3 декабря опубликовал видео на фоне московского Кремля. Журналист заявил, что прибыл в Москву специально для беседы с Лавровым. Карлсон поделился, что интервью с российским министром получилось «абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что интервью выйдет очень скоро.

Также Карлсон рассказывал, что посольство США в Киеве не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Он отметил, что пытался взять интервью у президента Украины более года, но «этим усилиям мешало правительство США».

21 ноября Карлсон заявил, что Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства. В тот же день Карлсон упрекнул президента США Джо Байдена за разрешение Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России.

Ранее на Украине заявили, что Трамп мог отправить послание России через Карлсона.

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