В Санкт-Петербурге закроется генконсульство Словакии

Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге с 31 декабря прекращает работу в связи с решением словацкого правительства. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Генеральное Консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге сообщает вам, что в связи с решением правительства Словацкой Республики (Постановление правительства Словацкой Республики № 521 от 28 августа 2024 г. пункт Е.4), его деятельность будет прекращена к 31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Российские граждане смогут продолжить оформление виз, вида на жительство или проверку подписей, переводов и заверение фотокопий и копий документов в посольстве страны в Москве, добавили в консульстве.

5 декабря Россия уведомила Польшу о решении отозвать согласие на функционирование генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что решение российской стороны является симметричным действием. В октябре польские власти распорядились закрыть генконсульство РФ в Познани.

Ранее в Польше пригрозили закрыть все российские консульства в стране.