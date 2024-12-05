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В Польше назвали симметричным ответ Москвы на закрытие генконсульства РФ

МИД Польши: решение РФ о закрытии польского генконсульства симметрично

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Решение российской стороны о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге является симметричным действием. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский в интервью для телеканала TVP Info.

«Решение России абсолютно симметрично - речь идет о закрытии консульства и объявлении трех дипломатов персонами нон грата», — заявил он.

По словам Вроньского, данная информация была представлена польской стороне в соответствующей ноте. В комментарии дипломат не стал отвечать на вопрос журналистов о том, последуют ли ответные действия со стороны Польши на решение России.

До этого польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что страна может закрыть оставшиеся в стране генеральные консульства России. Он объяснил, что подобное решение связано с задержанием диверсанта, обвиняемого в поджогах во Вроцлаве «по указанию российских спецслужб».

17 ноября сообщалось, что после закрытия генерального консульства России в Познани оно может перейти Украине, где будет открыто такое же учреждение.

Ранее Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией.

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