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В Польше пригрозили закрыть все российские консульства в стране

Сикорский пригрозил закрыть все консульства России в Польше

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Алексей Даничев/РИА Новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил закрыть все находящиеся в стране консульства России. Об этом сообщает Reuters.

Сикорский обвинил Россию в неких «актах саботажа в Европе» и провокациях.

«Я закрыл консульство в Познани, если они не остановятся, мы закроем остальные», — сказал он на пресс-конференции.

28 октября сообщалось, что польские власти распорядились до конца ноября закрыть генконсульство России в Познани.

За четыре дня до этого пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что десяти сотрудникам генерального консульства России в Познани придется покинуть Польшу. По его словам, в списке три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но теперь не получат.

В России пообещали Польше ответить на эти действия.

17 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что после закрытия генерального консульства России в Познани оно может перейти Украине, где будет открыто такое же учреждение.

Ранее Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе.

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