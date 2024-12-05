Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге

Министерство иностранных дел России объявило о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Такая мера принята в ответ на закрытие российского консульства в польской Познани.

Отмечается, что Польше была передана нота о том, что генконсульство в Петербурге должно прекратить работу с 10 января 2025 года.

Также РФ объявила persona non grata трех дипломатических сотрудников польской дипмиссии, им предписано покинуть российскую территорию.

По информации российского внешнеполитического ведомства, Москва обозначила Варшаве, что будет жестко отвечать на любые недружественные шаги с польской стороны.

28 октября сообщалось, что польские власти распорядились до конца ноября закрыть генконсульство России в Познани.

За четыре дня до этого пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десяти сотрудникам генерального консульства России в Познани придется покинуть Польшу. По его словам, в списке три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но теперь не получат.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявлял, что Россия не видит необходимости в понижении уровня дипломатических отношений с Польшей после закрытия генерального консульства РФ в Познани.

Ранее Украина попросила Польшу отдать здание генконсульства РФ в Познани.