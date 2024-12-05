Вместо Хинштейна комитет Госдумы возглавит другой единоросс

Партия «Единая Россия» будет и дальше руководить комитетом Государственной думы по информполитике после назначения депутата Александра Хинштейна на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в нижней палате парламента.

«После назначения Александра Хинштейна на должность врио губернатора Курской области «Единая Россия» сохранит за собой руководство комитетом Госдумы по информационной политике. Это следует из пакетного соглашения», — сказал источник.

5 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.

Его предшественник Алексей Смирнов был назначен врио губернатора региона в мае этого года. Он вступил в должность после победы на выборах, прошедших в сентябре. В президентском указе говорится, что Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята.

До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Курской области могут пройти осенью 2025 года.