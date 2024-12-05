Турция продолжила усилия по обеспечению прекращения огня на Украине

Турция считает важным предотвратить эскалацию украинского конфликта. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций республики по итогам заседания совета национальной безопасности, передает ТАСС.

На заседании председательствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Собравшиеся обсудили ситуацию вокруг войны на Украине, оценили возможное влияние международных событий на урегулирование конфликта.

«Была подчеркнута важность <…> достижения немедленного прекращения огня и справедливого мира», — говорится в сообщении.

В конце ноября стало известно, что главной темой переговоров Эрдогана и генерального секретаря НАТО Марка Рютте станет конфликт на Украине и потенциальная посредническая роль Анкары. Турецкий лидер отметил, что Турция продолжит усилия по прекращению напряженности в российско-украинском конфликте и будет способствовать процессам его урегулирования.

Ранее Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в Сирии.