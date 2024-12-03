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В Кремле раскрыли подробности о телефонной беседе Путина и Эрдогана

Кремль: Путин и Эрдоган подробно обсудили резкое обострение ситуации в Сирии

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РИА Новости

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили текущую ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что беседа состоялась по инициативе Анкары. Основными темами обсуждения стали актуальные вопросы, связанные с развитием двустороннего сотрудничества в сферах торговли и энергетики, а также резко обострившаяся обстановка в Сирии.

«Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны», — говорится в публикации.

Из текста следует, что в ходе разговора главы государств выступили за укрепление взаимодействия по Сирии в двустороннем формате и в рамках Астанинского процесса. В то же время политики заявили о ключевом значении сотрудничества РФ, Турции и Ирана для нормализации ситуации в регионе.

«Президенты <...> будут и далее контактировать друг с другом в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса», — уточняется в сообщении.

В конце ноября ряд сирийских группировок начали наступление на Алеппо, приблизившись к окраинам города. В результате в стране произошли самые серьезные столкновения между повстанцами и правительственными войсками, зафиксированные с марта 2022 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране назвали возможные даты проведения переговоров с РФ и Турцией по ситуации в Сирии.

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