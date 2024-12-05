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Глава МИД Германии ошиблась в оценке численности европейцев

Бербок хотела раскритиковать Лаврова, но ошиблась в численности европейцев

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Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок хотела на Совете министров иностранных дел ОБСЕ раскритиковать позицию главы российского дипведомства Сергея Лаврова по Украине, но при этом почти в два раза ошиблась с оценкой численности населения Европы. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 млрд людей в Европе», — сказала Бербок, обращаясь к Лаврову.

По данным ООН, население Европы составляет порядка 750 миллионов человек.

Позднее МИД ФРГ в соцсети Х опубликовал скорректированную цитату Бербок, в которой вместо Европы значится «регион ОБСЕ».

В ночь на 5 декабря глава российского дипведомства прибыл на Мальту, где принял участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации.

СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря.

Ранее МИД Китая поставил Бербок на место из-за слов о России.

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