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МИД Китая поставил Бербок на место из-за слов о России

МИД Китая дал жесткий ответ Бербок из-за ее слов о России

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Annegret Hilse/Reuters

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась в центре скандала во время переговоров с коллегой из Китая Ван И. Как пишет aif.ru, глава немецкого МИД позволила себе комментарии о том, как Пекину следует выстраивать отношения с Россией, что вызвало жесткую реакцию КНР.

Бербок обвинила Пекин в поддержке РФ, включая помощь в поставках оружия и беспилотных летательных аппаратов, что, отметила она, противоречит интересам европейских стран. Ее заявление вызвало недовольство китайской стороны.

Журналисты Handelsblatt сообщили, что представители китайской службы безопасности начали выдворять немецких представителей СМИ из помещения.

Бербок известна резкими высказываниями в адрес Китая и России. Ранее немецкий министр иностранных дел неоднократно выступала с критикой внешней политики этих государств.

Накануне визита в КНР Бербок заявила, что сотрудничество Берлина с Пекином является более предпочтительным для Германии, чем конфронтация, однако ФРГ не может игнорировать поддержку, оказываемую Китаем РФ.

Ранее Бербок объявила о разводе с мужем.

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