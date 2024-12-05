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В Кремле объяснили критику Путина в адрес правительства

Песков назвал рабочим процессом критику кабмина Путиным

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Критика президента России Владимира Путина в адрес правительства является рабочим процессом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Не является. Это рабочий процесс», — сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, является ли критика Путина свидетельством недовольства работой кабинета министров.

5 декабря президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В рамках собрания Путин потребовал от кабмина честно информировать людей об условиях льготной ипотеки, в том числе в части существующих лимитов. Российский лидер возмутился, что граждан не предупредили о наличии ограничений, из-за которого возникло непонимание.

Также российский лидер заявил, что правительство России не должно откладывать на потом принятие назревших решений в сфере регулирования бизнеса. Путин подчеркнул, что «нужно действовать здесь и сейчас».

Ранее Путин назвал отстающие сферы в России.

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