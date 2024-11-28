Соединенные Штаты уже напали на Россию, оказывая финансовую и военную помощь Украине в конфликте. Об этом заявил бывший разведчик ЦРУ Филипп Джиральди в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«США предоставили оружие, деньги, мы предоставили логистику, которая позволяет ВСУ использовать вооружение, там уже наши люди. Вашингтон вовлечен в этот конфликт против РФ», — сказал он.

Джиральди отметил, что «Штатам необходимо помнить» о преимуществах российской армии и на поле боя, и в вопросе военного оснащения, перед тем как «отпускать угрозы в адрес Москвы».

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень зависят от иностранных поставок оружия, особенно от поддержки Соединенных Штатов, без которой, вероятно, им будет трудно противостоять российской армии в долгосрочной перспективе.

27 ноября газета Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.