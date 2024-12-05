Путин назвал отстающие сферы в России

В настоящее время уровень медицинской помощи и доступность жилья в России являются отстающими сферами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает сайт Кремля.

«Опросы показывают и отстающие направления, где положение дел людей часто не устраивает. И, соответственно, эти вопросы требуют повышенного внимания. Имею в виду уровень медицинской помощи, доступность жилья», — сказал глава государства.

В рамках заседания Путин также потребовал от кабмина честно информировать людей об условиях льготной ипотеки, в том числе в части существующих лимитов. Российский лидер возмутился, что граждан не предупредили о наличии ограничений.

При этом президент России заявил, что экологический облик страны меняется в лучшую сторону. По его словам, все планы и программы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях.

Ранее Путин поручил составить справочник по нацпроектам «на понятном языке».