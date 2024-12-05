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Путин положительно оценил ситуацию с экономикой в России

Путин: экологический облик России меняется в лучшую сторону

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экологический облик России меняется в более лучшую сторону. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Такая площадка по экологии меняется в лучшую сторону, слава богу», — сказал российский лидер на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин добавил, что все планы и программы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях.

4 декабря на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что в настоящее время фиксируется значительный рост инвестиций дружественных стран в Россию. По его словам, противникам России не удастся перекрыть эти каналы, потому что это связано с экономическим интересом.

В рамках форума Путин также заявил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Ранее Путин напомнил представителям бизнеса о поговорке «кто выше сидит, тот дальше видит».

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