Россия не будет понижать уровень дипотношений с Польшей после закрытия генконсульства

Россия не видит необходимости в понижении уровня дипломатических отношений с Польшей после закрытия генерального консульства РФ в Познани. Об этом сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы не видим в этом необходимости, в принципе не делаем первыми шагов к эскалации», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в получении здания генконсульства России в Познани, соответствующий запрос уже направлен в Варшаву.

28 октября сообщалось, что польские власти распорядились до конца ноября закрыть генконсульство России в Познани.

За четыре дня до этого пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десяти сотрудникам генерального консульства России в Познани придется покинуть Польшу. По его словам, в списке три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но теперь не получат.

Ранее глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране.