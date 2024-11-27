Украина попросила Польшу отдать генконсульство РФ в Познани

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в получении здания генконсульства России в Познани, соответствующий запрос уже направлен в Варшаву. Об этом пишет «Укринформ».

«Я благодарен польскому коллеге [Радославу Сикорскому] за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей», — сказал Сибига.

Он добавил, что в Великопольском воеводстве, где располагается Познань, находятся много граждан Украины, поэтому официальный Киев рассматривает здание генконсульства РФ как одну из возможных локаций для расширения присутствия в Польше.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допускал, что после закрытия генерального консульства России в Познани оно может перейти Украине.

28 октября сообщалось, что польские власти распорядились до конца ноября закрыть генконсульство России в Познани.

За четыре дня до этого пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десяти сотрудникам генерального консульства России в Познани придется покинуть Польшу. По его словам, в списке три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но теперь не получат.

Ранее глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране.