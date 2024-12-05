В МИД РФ назвали фантазиями возможность отправки иностранных войск на Украину

Фантазии об отправке иностранных войск на Украину лишь усугубляют положение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления по итогам заседания СМИД ОБСЕ, передает РИА Новости.

«Я считаю, что все эти фантазии, они только усугубляют положение», — заявил он.

По словам главы МИД, деятели, которые продвигают подобные идеи, не слышат предупреждений российского лидера Владимира Путина.

5 декабря депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что позиция ФРГ по отправке армии на Украину является анекдотом, поскольку в Берлине не могут прийти к общему знаменателю по этому вопросу.

Незадолго до этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что армия ФРГ может быть отправлена на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

Также украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что, если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников.

Ранее Лавров оценил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта.