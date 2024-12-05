Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили позицию Германии по отправке войск на Украину

Депутат Ивлев назвал анекдотом позицию ФРГ по отправке войск на Украину

close
Global Look Press

Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что позиция ФРГ по отправке армии на Украину является анекдотом, поскольку в Берлине не могут прийти к общему знаменателю по этому вопросу. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что предпринимаются попытки «спасти киевский режим от неизбежного разгрома», поэтому некоторые западные страны завели разговор о возможной отправке своих солдат на Украину.

«Среди них Франция и Великобритания. Засветилась (министр иностранных дел Германии Анналена. — «Газета.Ru») Бербок, а вот канцлер (ФРГ Олаф — «Газета.Ru») Шольц — против, что больше похоже на анекдот», --сказал Ивлев.

Депутат добавил, что результаты специальной военной операции определят не Германия и другие страны Европы, а Россия. В настоящее время российская армия продолжает наступление по всем направлениям и перемалывает силы украинской армии, заверил Ивлев.

Незадолго до этого Бербок заявила, что армия ФРГ может быть отправлена на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

В ответ на это Шольц во время выступления в бундестаге указал, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена.

Ранее Лавров оценил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами