В Госдуме оценили позицию Германии по отправке войск на Украину

Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что позиция ФРГ по отправке армии на Украину является анекдотом, поскольку в Берлине не могут прийти к общему знаменателю по этому вопросу. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что предпринимаются попытки «спасти киевский режим от неизбежного разгрома», поэтому некоторые западные страны завели разговор о возможной отправке своих солдат на Украину.

«Среди них Франция и Великобритания. Засветилась (министр иностранных дел Германии Анналена. — «Газета.Ru») Бербок, а вот канцлер (ФРГ Олаф — «Газета.Ru») Шольц — против, что больше похоже на анекдот», --сказал Ивлев.

Депутат добавил, что результаты специальной военной операции определят не Германия и другие страны Европы, а Россия. В настоящее время российская армия продолжает наступление по всем направлениям и перемалывает силы украинской армии, заверил Ивлев.

Незадолго до этого Бербок заявила, что армия ФРГ может быть отправлена на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

В ответ на это Шольц во время выступления в бундестаге указал, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена.

Ранее Лавров оценил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта.