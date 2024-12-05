Стало известно о возможной сделке между Трампом и Евросоюзом

Перспективы торговой войны между США и Евросоюзом в период президентства Дональда Трампа выглядят угрожающими, однако существует возможность заключения сделки с Брюсселем. Об этом заявил колумнист Bloomberg Хал Брэндс.

»Трамп назвал ЕС худшим экономическим конкурентом Америки и пригрозил обложить его тарифами», — пишет колумнист.

По мнению Брэндса, Европе следует установить более высокий уровень оборонных расходов на уровне 3% от ВВП и сделать это в ближайший срок. По мнению эксперта, страны Европейского союза могут сосредоточиться на отражении якобы враждебных действий России на восточном фронте Европы. Для этого необходимо нарастить производство танков, а также артиллерии и тактической авиации.

Кроме того, утверждает колумнист, Евросоюзу следует более тесно вести сотрудничество с США в вопросе китайской угрозы, к примеру, провести ограничение инвестиций в высокотехнологичный экспорт Китая, а также не передавать «наиболее чувствительные технологии». В обмен на это Трамп мог бы поддержать долгосрочную американо-европейскую программу поддержки Украины, представить ей значимые гарантии безопасности.

Однако, несмотря на все эти шаги, Брэндс считает, что подобная сделка не смогла бы решить все существующие проблемы, но позволила бы сгладить особо острые противоречия стран западного мира и сделать их более эффективными. Но тем не менее Трампу предстоит «преодолеть инстинктивную неприязнь» к Европе и устоять перед искушением оказать поддержку хвалящим его европейским популистам, в лице которых колумнист указал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, для которого Китай и Россия скорее союзники, а не враги.

На днях Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары. Также избранный президент США заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 10% на продукцию из Китая. Европейские страны настороженно следят за высказываниями политика. Ряд стран уже начали заранее планировать ответные меры. Так, по данным Politico, Великобритания готова вернуть тарифы на ввоз ряда товаров из США, если Трамп введет пошлины в 10–20% на весь зарубежный импорт.

Ранее на Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю.