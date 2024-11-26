Стало известно, как Британия может отреагировать на пошлины США

Великобритания планирует вернуть тарифы на ввоз ряда товаров из США, если избранный президент Дональд Трамп введет пошлины в 10–20% на зарубежный импорт. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Британские тарифы могут затронуть такие знаковые американские бренды, как Harley-Davidson и Levi's. Кроме того, повышение тарифов, скорее всего, также коснется бурбона.
Между тем один из неназванных министров британского кабинета в беседе с изданием заявил, что на этот раз Лондон «предпочтет заключить сделку, а не предпринимать ответные действия».
Во время прошлого президентства Трамп распорядился ввести таможенные пошлины на импортную сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Это решение вызвало резкую критику со стороны международного сообщества и ответную реакцию со стороны Европы, включая Великобританию.
На днях Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая.
Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары.