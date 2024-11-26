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Стало известно, как Британия может отреагировать на пошлины США

Politico: Британия вернет тарифы на американские товары, если США введут пошлины

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Великобритания планирует вернуть тарифы на ввоз ряда товаров из США, если избранный президент Дональд Трамп введет пошлины в 10–20% на зарубежный импорт. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Британские тарифы могут затронуть такие знаковые американские бренды, как Harley-Davidson и Levi's. Кроме того, повышение тарифов, скорее всего, также коснется бурбона.

Между тем один из неназванных министров британского кабинета в беседе с изданием заявил, что на этот раз Лондон «предпочтет заключить сделку, а не предпринимать ответные действия».

Во время прошлого президентства Трамп распорядился ввести таможенные пошлины на импортную сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Это решение вызвало резкую критику со стороны международного сообщества и ответную реакцию со стороны Европы, включая Великобританию.

На днях Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из Китая.

Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары.

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