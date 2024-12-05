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Названы причины разногласий Шольца и Бербок по отправке войск ФРГ на Украину

Политолог Рар: Мерц и Бербок готовы отправить немецких солдат на Украину

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Fabrizio Bensch/Reuters

Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок касательно отправки немецких солдат на Украину — результат внутренней политической борьбы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Александр Рар. По его словам, стартовавшая в ФРГ избирательная кампания только усугубит эти противоречия.

«Шольц и «Зеленые» видят друг в друге жестких конкурентов. Между тем «Зеленые» и их лидеры, например, Анналена Бербок, не хотят покидать правительственные посты и пытаются примкнуть к Христианско-демократическому союзу (ХДС), к Фридриху Мерцу», — пояснил Рар.

Он добавил, что если к власти придут ХДС и «Зеленые», политика в отношении России может ужесточиться.

Накануне Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

В ответ на это Шольц во время выступления в бундестаге указал, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена.

Ранее в Германии рассказали, сколько денег не хватает стране на модернизацию армии.

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