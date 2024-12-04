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Путин назвал Африку надежным партнером России

Путин: Африка близка России по духу, там дорожат своим суверенитетом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Африка является надежным партнером России. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Африка вроде как географически достаточно удаленный континент, но близкий нам континент по духу», — сказал Путин.

По его словам, в африканских странах проживают мужественные и свободолюбивые люди, которые дорожат своим суверенитетом.

В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объем товарооборота между Россией и странами Африки достиг исторического максимума ($24,5 млрд), и стороны намерены его наращивать вопреки противодействию западных стран.

Лавров подчеркнул, что Россия и Африка продолжают совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логистические решения и задействовать новые инструменты взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства. По словам дипломата, развитие связей между РФ и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Ранее посол объяснил разницу в подходах России и Запада к Африке.

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