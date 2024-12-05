Путин назвал число школ, которые введут в эксплуатацию до конца года

До конца 2024 года в России завершится строительство 150 школ, заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства рассказал, что с 2019 года в стране построили почти 1400 школ, где учатся 850 тыс. ребят.

«До конца года будет введено еще 150 школ, более чем на 100 тысяч учебных мест», — добавил российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, введены почти 1,7 тысячи детсадов и созданы 246 тысяч мест в яслях для детей до 3 лет.

5 декабря министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования предложил ввести единую образовательную программу и подходы к воспитанию в детских садах.

Он добавил, что дошкольное образование является важным этапом воспитания ребенка. В связи с этим министр призвал решить вопрос о повышении его значимости.

Ранее в ЗакСе Петербурга предложили вернуть в российские школы систему оценок за поведение.